Ruiz-Tagle rechaza opción de que la U haga el calentamiento en la cancha del Monumental

El Superclásico de este sábado se empezó a jugar con anticipación debido a la polémica por la "jaula" donde Universidad de Chile hace habitualmente el trabajo de precompetencia en el Monumental.



Desde la ANFP emitieron un comunicado solicitando a los albos tener un gesto con la U, para que el cuadro laico pueda realizar el calentamiento en el césped de Macul.



No obstante, el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, rechazó esta opción y apostó por mantener la "tradición".



"No hemos considerado que haya una necesidad de cambiar eso que ha sido una costumbre y una norma por mucho tiempo. No hemos visto argumentos que justifiquen hacer un cambio en este momento", dijo el timonel albo.



Al ser consultado de si desestimará el mensaje de la ANFP, Ruiz-Tagle no dudó en su respuesta. "Por ahora sí, porque estimamos que no hay razones que amparen este cambio", concluyó.