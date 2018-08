Ruiz-Tagle: "Queremos insistir en que Colo Colo cumplió en los protocolos existentes"

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, comentó en la previa del viaje de Colo Colo a Sao Paulo que acatarán las medidas que estime conveniente la autoridad con respecto a los incidentes ocurridos en el Superclásico.



Según comentó el dirigente, "no tiene ninguna razón de ser defender lo indefendible, pero queremos ir más lejos e identificar a todos los responsables. Queremos saber si hubo otras personas involucradas, pero en un principio acataremos las sanciones de la autoridad y reforzar los protocolos existentes, en vista de que en esta fecha son insuficientes y debemos profundizarlos en función de Colo Colo y del fútbol chileno".



Ruiz-Tagle señaló eso sí que "queremos insistir en que Colo Colo cumplió en los protocolos existentes. Está acreditado y el Tribunal (de Penalidades) decidirá qué hacer con esta situación".



"Quiero insistir en que Colo Colo va a colaborar ampliamente en la determinación de los responsables de esto, no queremos defender a nadie sino que esto sea una lección y que sea una oportunidad para revisar y estipular protocolos que este tipo de situaciones no se repitan", cerró.