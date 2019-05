Ruiz-Tagle: 'Hay evidencia de que Mosa tenía extrañas relaciones con algunos representantes'

El aún presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, dialogó con Las Últimas Noticias, en donde volvió a criticar la gestión de Aníbal Mosa.



En la conversación, el empresario hizo hincapié en los problemas económicos que tuvo la anterior administración, reparando además en algunos supuestos vínculos del puertomontino con representantes de jugadores.



"Es cosa de ver los resultados financieros de su gestión como presidente. Mosa hizo algo muy difícil. Perder USD$ 10 millones en dos años. Pero eso no es todo. Nosotros solicitamos una auditoría externa a la empresa Prive Waterhouse y nos hemos encontrado con varias sorpresas", contó.



Acerca de esto, Ruiz-Tagle relata que "hay evidencia de que Mosa tenía extrañas relaciones con algunos representantes a los cuales entregó jugosas comisiones".



"Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que Mosa le renovara el contrato por dos años al arquero Paulo Garcés y que, 10 días después, se fuera del club pagándole USD$ 100 mil. También se detectó que el representante del entrenador Pablo Guede, Leonardo Cauterucci, recibiera comisiones que llegaron casi a los USD$ 300 mil. No es algo normal", manifestó.



Por otro lado, el exministro de Deportes aseveró que "me voy de Blanco y Negro y no tendré desde ese momento ningún poder ni aspiro a ningún control", echando por tierra, según él, la posibilidad de que su salida se deba a una movida política dentro del directorio.