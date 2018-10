Ruiz-Tagle acusó a la U de buscar incrementar el castigo contra el Monumental

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, criticó con severidad a la U, acusando al cuadro azul de influir en el Tribunal de Disciplina con respecto al castigo que la entidad le dio al Monumental de jugar dos partidos sin público, a raíz de los hechos surgidos en el Superclásico.



Al respecto, el mandamás de Colo Colo lamentó la ratificación de la determinación, recordando que el club "cumplió con todos los protocolos en la preparación de este partido. Apelamos y la Segunda Sala confirmó la sentencia de este fallo, tenemos que aprender las lecciones de las cosas que fallaron, pronto vamos a publicar algunas medidas para evitar que esto siga ocurriendo".



En cuanto a la U, Ruiz-Tagle calificó de vergonzosa e inaceptable la actuación del club, en cuanto "ellos fueron a solicitar un incremento en las penas a las cuales ya el tribunal nos había sentenciado, esto con el solo objetivo de tener ventajas deportivas, no en la cancha, sino que en secretaría, faltando de manera importante al fair play que corresponde entre equipos".



El presidente de Colo Colo aprovechó de enviarle un recado a los azules, señalando que "le diría a la Universidad de Chile que se preocupe de lo que nosotros nos estamos preocupando. Hoy estamos jugando cuartos de final de Copa Libertadores e implementando medidas para que estos hechos no se repitan. Ojalá que la Universidad de Chile tuviese las mismas preocupaciones nuestras".



Por otro lado, Ruiz-Tagle salió a respalda a Héctor Tapia y su trabajo en la banca del Cacique, afirmando que "no está en juego su renovación, estamos preocupados de los partidos que tenemos por delante".