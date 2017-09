Rugbista falleció tras un fuerte golpe en Argentina

Una triste noticia recibió el rugby argentino. Un joven de 20 años falleció, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio producto de un golpe en la zona del pecho. El hecho ocurrió en un partido de menores entre Berazategui RC y Floresta RC.

El partido se desarrollaba en el complejo AEFIP de Ciudad Evita. Informa Olé que el rugbista Gonzalo Castro salió antes del juego antes de que terminara el primer tiempo por un golpe en el pecho. En el lugar fue atendido por el médico Luis Quintana.

El jugador no participó en el segundo tiempo y se quedó a un costado de la cancha. El presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires, Patricio Roán, confirmó que "se sintió mal y se llamó a la ambulancia, que no llegó. Luego se sintió mejor y se quedó en la cancha. Cuando se vuelve a sentir mal, se llama de nuevo a la ambulancia, que tampoco llega. En ese momento se decide trasladarlo en un vehículo particular".

Quintana decide llevar a Castro al Hospital Doctor Alberto Balestrini. Ya había transcurrido aproximadamente una hora tras la salida del joven del partido. Informa Todo Noticias que el joven jugador falleció en el camino hacia el centro médico. "Haremos todo lo necesario para saber qué fue lo que le sucedió", explicó Roán al sitio Rugby Champagne.