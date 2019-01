Rueda y la Copa América: 'Debemos comenzar firmes porque es un torneo muy corto'

Tras el sorteo de la Copa América 2019, Reinaldo Rueda expresó la importancia de arrancar con un triunfo frente a Japón.

"Debemos comenzar firmes porque es un torneo muy corto y la clasificación será muy disputada. Todas las selecciones tendrán rotación de sedes, tenemos que adaptarnos lo antes posibles", aseguró.

Respecto a la complejidad de los partidos, el colombiano apuntó que "los tres grupos son muy complicados y hay diversidad de estilos. Lo importante será llegar en un buen nivel, Uruguay y Japón vienen de un buen papel en el Mundial y Ecuador es una selección muy potente".

En esa misma línea, el técnico de la Roja indicó que "todos los grupos son difíciles, no existen los favoritismos porque todos partimos iguales. No hay que confiarse de ningún rival, en la Sub 20 le ganamos a Brasil pero no pudimos con Bolivia y Venezuela. No se gana con la camiseta".

Además, Rueda tuvo palabras para el momento de la selección chilena. "Vamos por buen camino, ha sido un conocimiento bilateral con los jugadores y la cultura futbolística chilena. Los jóvenes serán importantes en este proceso liderados por los más grandes", cerró.