Rueda y el momento de Bravo y Toselli: "Espero que hagan un mejor trabajo y logren la titularidad"

Reinaldo Rueda conversó con los medios de comunicación en Quilín y analizó lo que ha sido su nueva experiencia al mando de la Roja.



El estratega se mostró preocupado por la poca continuidad de Claudio Bravo y Cristopher Toselli en sus respectivos clubes. "Es una tarea bien compleja, porque aparte de lo que significa esa posición en el fútbol se necesita continuidad. Nuestros arqueros no están siendo titulares con continuidad", expresó el DT.



No obstante, le dio un espaldarazo al capitán de la Roja: "Hay arqueros que a pesar de eso, compensan en la selección lo que a veces no pueden lograr en sus clubes. En cambio hay jugadores de campo que son muy destacados en sus clubes y no pueden dar esa dimensión en la selección nacional".

Además, les mandó un mensaje a ambos para que retomen estelaridad: "Esperar que nuestros porteros hagan un mejor trabajo, que se ganen la confianza de sus entrenadores, que logren la titularidad en sus clubes y que eso nos beneficie a nosotros en la selección".







El estratega aseguró que las reuniones con los técnicos del fútbol chileno llegaron a buen puerto y que estos permitirán que sus jugadores sean nominados a la Roja en pleno desarrollo de los torneos.



"Está toda la disposición de los cuerpos técnicos de que los jugadores participen en la selección. Para ellos es un gran reconocimiento de su trabajo. Es un ambiente que hay que cuidarlo, que hay que corresponder con reciprocidad a ese aporte de los clubes", indicó.



Por último, se refirió a cómo enfrentará la Roja los próximos amistosos ante Suecia y Dinamarca: "Se irá resolver en esas 72 horas que tengamos previa al primer juego y después las variantes van a pasar por cómo lleguen nuestros jugadores".



"Vamos a enfrentar dos rivales que históricamente juegan diferente, que tienen un sistema muy similar, pero con un modelo de juego muy diferente. Son dos juegos que nos van a venir bien para hacer una buena lectura, interpretarlos y poderlos resolver a favor nuestro", concluyó.