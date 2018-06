Rueda tras triunfo ante Serbia: "Podemos lograr un gran nivel para llegar a la Copa América"

Reinaldo Rueda valoró el triunfo que logró Chile frente a Serbia, en un nuevo amistoso internacional que se disputó en Austria.

El entrenador colombiano sumó su cuarto partido en la banca de la Roja, logrando dos triunfos, un empate y una derrota.

"El resultado es importante, porque la derrota anterior dolió por el buen juego que hizo el equipo. Hoy el plantel fue solidario, demostró agresividad, orden. Sabemos que estamos construyendo un nuevo camino y podemos lograr un gran nivel para llegar a la Copa América", comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

"Hubo pasajes de buen de juego. Fue un partido difícil con un rival de elite, con jugadores de Premier, Bundesliga, La Liga, Serie A. Son de gran nivel y serán competitivos en el Mundial. El equipo tuvo el equilibrio para manejarlo bien", agregó.

Sobre el nivel mostrado por la defensa, el DT indicó que "hay 14 jugadores que no estuvieron entre Suecia y Dinamarca. La generación chilena tiene un plus en defensa, con muchos nombres. A ellos les toca esa responsabilidad de defender al país. Estuvieron muy bien. Roco trabajó a doble turno para recuperarse. Hoy no corrimos riesgos con su lesión. Ellos le dieron otra dimensión al equipo. Los dos centrales tuvieron una gran responsabilidad y cumplieron".

Consultado sobre si Serbia le puso dificultades a Chile, Rueda sólo le tiró loas al cuadro mundialista. "Brasil tiene un departamento de inteligencia sensacional, que de seguro estuvieron presente acá. Serbia es un conjunto muy parejo en todas sus líneas. Brasil tendrá un rival muy difícil en el Mundial", lanzó.

¿Nivel de Gabriel Arias? "Anduvo excelente. Muy cerebral, maduro y tuvo un gran comportamiento del equipo, con una línea de 4 muy concentrada. Cuando fue exigido anduvo muy bien. Le dio confianza a los demás. Es un jugador que está demostrando un buen nivel", cerró.