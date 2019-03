Rueda tajante por sus nóminas en la Roja: 'Yo no hablé nunca del recambio'

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, hizo un profundo análisis del presente de la Roja tras la igualdad 1-1 conseguida ante Estados Unidos en Hoston.

"Seguro que es un partido que sirve bastante por la calidad del rival, por sus virtudes y juventud, con gran nivel internacional. Creo que nos sorprendieron y nos hicieron un juego muy intenso. Lo positivo es que el grupo reaccionó muy bien y llegó ese gol que por fortuna dio más tranquilidad", comenzó diciendo el DT.

Sobre el cambio de esquema que mostró frente a los estadounidenses, indicó: "Es algo que veníamos proyectando hace algunas semanas. El tema es que pocos de los jugadores juegan con este esquema en sus clubes. Lo hace Mauricio (Isla) y Gonzalo (Jara), y viendo todo eso me pareció que era una buena alternativa, Buscábamos llegar desde atrás con diferentes formas. La idea es que Valdés (Diego) y Vidal (Arturo) acompañaran a Nicolás (Castillo) en ofensiva y Charles (Aránguiz) con Opazo (óscar) le dieran equilibrio al mediocampo. Jugamos mucho al pie, mucho al corto, y nos falta profundizar y verticalizar".

¿Qué se viene para los próximos meses? "Lo del trabajo pasará por eso, por cómo nos podemos reunir. A mediados de abril termina la liga en Argentina y en mayo la de México, dependiendo de compromisos familiares veremos si podemos tener a los jugadores antes. En la liga chilena recién termina el 2 de junio y seguramente van a llegar castigados porque faltará muy poco para la Copa"-

¿En qué se enfoca su proyecto al mando de Chile? "Creo que desde un comienzo está claro. El proyecto como lo dije cuando recién llegué, es hacer esa mezcla entre los más experimentados y los que han aparecido últimamente. Espero que estos dos meses sean de gran provecho para ellos, que trabajen bien en sus clubes para que lleguen bien a la Copa América", manifestó.

¿Sintió que el grupo de jugadores quería tener una victoria para sanar heridas? "Todos los juegos lo toman con la misma intensidad y compromiso. La charla traté de hacerla lo más equilibrado posible, les propuse jugar y que dejaran la ansiedad por ganar. Todo el grupo estaba en esa mística y mentalidad de saber que se quieren brindar por su familia y afición. No lo pudimos lograr y queda esa espinita", lanzó.

¿Llega optimista a la Copa América? "Lo positivo es la convivencia, la respuesta del grupo, el compromiso y la nobleza que tienen hacia nuestro trabajo. Conocemos que vamos a enfrentar rivales muy difíciles, pero esperemos que vayamos mejorando, Por ese lado siento que es positivo lo que se viene", aseveró el estratego.

¿Usted buscaba el recambio cuando llegó a Chile? "Llevan varias semanas diciendo que yo llegué hablando de recambio y que me estoy pisando la cola, pero no fue así. Yo no hablé nunca del recambio. El paso de los años es cruel. A Beausejour llevo un año esperándolo, a Gonzalo (Jara) recién lo pude tener. A Charles Aránguiz o Mauricio Isla cómo los vamos a reemplazar. En Colombia lo sufrimos 16 años pensando que teníamos con quienes reemplazar a Freddy Rincón o Faustino Asprilla y eso se terminó sufriendo", sostuvo tajántemente Rueda.

¿Cree que hay una contradicción por parte de los críticos que piden que regresen históricos y a la vez piden jugadores nuevos? "Yo sabía a lo que venía, que era un desafío altísimo, grande, y muy difícil. Todos las ópticas son repetables y hay gustos distintos. Todos los hinchas de la U me piden a Marcelo Díaz, pero yo se que ellos son hinchas y yo soy entrenador y tengo que ir oxigenando la línea poco a poco e ir mezclándolos. Creo que hay un desespero por ganar y es normal, porque esta selección acostumbró a todo el mundo a ser ganador y eso es lo que hay que lograr", indicó.

Finalmente, el técnico sostuvo que "tenemos que jugar, mejorar los conceptos ofensivos y defensivos y de ahí tratar de retomar el nivel que acostumbraba esta selección".