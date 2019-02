Rueda sobre eventual convocatoria de Bravo: 'Uno no puede decir de esa agua no beberé'

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda conversó con ADN Deportes y analizó la situación del portero Claudio Bravo en Inglaterra.

El técnico confesó que para que Bravo pueda tener una oportunidad es necesario que sume minutos en Manchester. "Es vital y determinante. En el futbol la continuidad es importante sobre todo en la posición del portero. A veces uno comete atrevimientos, y coloca arqueros que no atajan en el último mes y terminan siendo figura".

Rueda no descartó la posibilidad de citarlo y señaló que existe la posibilidad. "Es muy relativo, uno no puede decir de esta agua no beberé".

Chile se prepara de cara a la Copa América que se disputará en Brasil durante el mes de junio. Además tendrá dos amistosos en Norteamérica durante marzo.