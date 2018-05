Rueda: "Si nomino a los más grandes, ¿quién irá al Mundial de Qatar?"

Reinaldo Rueda conversó con los medios este miércoles, donde analizó el término de un nuevo microciclo y explicó las ausencias de los referentes para los próximos amistosos de la Roja.



"Si llevo a Bravo, Jara, Beausejour, Paredes, Alexis, etc... a los amistosos, sería lo más fácil. Y dentro de tres años, ¿quién va a jugar el Mundial?. Quizás voy a construir para otro entrenador. Pero si fuera inmediatista, iría con los experimentados.", explicó el colombiano.



Respecto a si nominará a Bravo en una futura nómina: "Es un tema que vamos a considerar. Por el tema específico de Claudio, por el tema que incomodó al grupo y que generó ese distanciamiento. Cada convocatoria tendrá esa consideración".



Por último, aseguró que Chile se ganó un respeto internacionalmente, y que el desafío de la nueva generación es defender la huella que ha dejado la Roja.



"Yo creo que Chile se ganó un estatus, un prestigio, no solamente en Latinoamérica sino a nivel Mundial. Ese es el desafío grande, defender ese estatus, es lo que le digo a esta generación de muchachos", indicó.



"Como esta generación llevó a Marcelo Bielsa a un Mundial, a Sampaoli a un Mundial, así me tienen que llevar estos a mí ahora. No es que uno los lleve a ellos, ellos lo llevan a uno", agregó.