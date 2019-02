Rueda por ausencias de jugadores: Hay nombres que por trayectoria no ameritan ser evaluados

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, se refirió en un principio de la conversación con Los Tenores acerca de las ausencias de algunos históricos de la selección chilena, como por ejemplo Claudio Bravo, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.



Al respecto, el estratega colombiano apuntó a que "hay nombres que por trayectoria y madurez no ameritan ser evaluados, pero en caso de que los necesitemos serán considerados".



Sin embargo, sobre Turboman fue más profundo, en señalar que existen razones tanto futbolísticas como extrafutbolísticas para no ser aún considerado.



"Viene con una situación de no jugar. Entra pocos minutos, aunque cuando entra la mete, entonces por ejemplo si ven las estadísticas de Mora (Felipe) con él, están casi iguales. Ahora, Felipe juega más, pero Vargas cuando juega son pocos minutos".

En cuanto a Bravo, expresó que "es vital que tenga continuidad en el Manchester City para que pueda estar. A veces, uno se la juega con arqueros que vienen sin ritmo, y a veces resulta y otras no".