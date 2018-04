Rueda ante exigencia de Bravo: "Julio Rodríguez no entrará al cuerpo técnico"

Reinaldo Rueda conversó con los medios este miércoles en Juan Pinto Durán y volvió a referirse a la polémica automarginación de Claudio Bravo.



El DT dejó en claro que el portero realizó algunas exigencias para estar de nuevo en la selección. "Quise tenerlo. Intenté hasta última hora para tenerlo, le insistí que estuviera en esos dos juegos. Él tomó una decisión, es respetable, pero no la comparto", indicó.



Respecto al pedido para que el formador de Bravo se integre a la Roja, el estratega le cerró las puertas por fuera: "Julio Rodríguez no entra al cuerpo técnico. No reúne las condiciones para estar".



Además, confirmó que tras la polémica no se ha vuelto a comunicar con el arquero del Manchester City: "No sé si mantendrá su decisión, pero se mantuvo en su posición. No he tenido contacto con él de nuevo".









El extécnico de Flamengo se mostró molesto por las ausencias de los jugadores de Colo Colo y la U al tercer microciclo de la Roja. No obstante, reconoció que fue él quien le pidió a la ANFP no multar a los clubes.



"La decisión de los clubes es muy respetable, pero no la comparto. Yo le solicité a la ANFP que no hubiese sanción para los clubes. Les pedí por favor, quiero un ambiente de armonía. Aunque no es un comportamiento ideal", agregó.



Por último, valoró la actitud de Alexis, quien a diferencia de Bravo se sumó a los amistosos con Suecia y Dinamarca. "Es el ejemplo. Estaba viviendo semanas difíciles en Manchester y me dijo que quizás no iba a los amistosos, porque le convenía quedarse en el club, adaptándose. Lo llamé otra vez y me dijo que venía", concluyó.