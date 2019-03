Ronnie Fernández: 'Si llegase un llamado a la selección sería lo más importante de mi carrera'

Aprovechando la detención de las diferentes ligas por la fecha FIFA, el Arsenal enfrentó en un partido amistoso al elenco árabe, Al Nasr, el cuál es dirigido por el ex técnico de Universidad Católica, Beñat San José y donde milita el delantero chileno Ronnie Fernández, quién fue figura en la derrota del elenco Saudí.

En conversación con ADN Deportes, el delantero nacional Ronnie Fernández, analizó su actuación frente al ex equipo de Alexis Sánchez: "Era un partido especial, hicimos un duelo muy inteligente, estuvimos al nivel de Arsenal y muy contento porque tuve la posibilidad de marcar ese gol, que sin duda es muy importante y muy gratificante porque más allá de contra el rival que haya sido, es una forma de agradecer a la gente que me ha traído acá".

El ex delantero de Santiago Wanderers, comentó su estadía en el equipo de Beñat San José: "Contento, Al Nasr es un equipo que me ha tratado muy bien y que no he podido quizás entregar los resultados esperados. Hemos tenido una campaña bastante irregular, jugando bien pero no con los resultados que nosotros esperábamos".

Además tuvo palabras para su técnico, quién ya lo dirigió en Bolivar: "Con él la verdad que todo muy bien, es uno de los técnicos que me ha podido sacar el mejor rendimiento. Beñat es un tipo que tiene una estrategia muy clara y es difícil que acá se pueda entender de una manera muy rápida y eso ha tomado un poquito más de tiempo".

Ante una probable nominación a la selección chilena, por su rendimiento el último tiempo, Fernández manifestó: "Yo creo que sería muy estúpido responder que cierro las puertas a una ilusión que espero toda la vida, pero sí lo veo muy lejano, los mejores momentos de mi carrera fue cuando fui campeón con Bolivar y ahora el estar en un equipo en que no hemos tenido muy buenos resultados, sé que es un poco más difícil que se mire hacia acá, hay ciertos prejuicios".

Pese a eso, sentencia: "Si llegase un llamado a la selección sería lo más importante en mi carrera".