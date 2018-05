Ronnie Fernández: Se conversó con San José para tenerme en la UC

Ronnie Fernández se encuentra en Valparaíso pasando sus vacaciones, luego de una notable temporada en el Al Fayha de Arabia Saudita, donde terminó siendo goleador de la liga local.



En conversación con ADN Deportes, el ariete habló acerca del punto al que ha llegado su carrera, además de revelar que hubo clubes grandes de Chile que lo quisieron en sus filas de manera formal.



"Ir a Arabia fue una decisión bastante difícil. Estaba muy bien en Bolívar, me dejaron mucho cariño y tomar la decisión fue complicada, pero hay decisiones económicas que son buenas para todas las partes. Fue una apuesta, bastante difícil y allá me encontré con un fútbol maravilloso, donde se invierte mucho y el conocer a extranjeros lo hace muy entretenido. Pude ser el goleador y el mejor delantero de la liga, por lo que son dos galardones que me tuvieron muy contento y feliz", dijo.



Acerca de los acercamientos con los elencos nacionales, comentó que "las tuve antes de ir a Deportivo Cali. Yo conversé formalmente con la U antes de irme a Colombia y después otra vez, pero no se dio".



También, Fernández comentó que a raíz de la amistad que mantiene con Beñat San José, quien fuese su DT en Bolívar y ahora dirige en la UC, ha hecho que "tengamos conversaciones, pero hay situaciones económicas difíciles. Se conversó para tenerme en el equipo, pero los clubes en Arabia son muy cerrados, si no se llega a sus números no hay manera de negociar".



Por otro lado, el exatacante de Wanderers analizó el momento del cuadro caturro, sobre el cual reconoció que es "muy complicado, pero el venir acá me hace dar cuenta de que sigue la misma calidad de personas dentro de él y que hay un cuerpo técnico que tiene muchas ganas de salir de esto. Por ahí falta una cuota de suerte, que paremos un poco las críticas y que se den las cosas".