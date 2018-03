Ronnie Fernández: "La liga de Arabia Saudita es más competitiva que la chilena"

Ronnie Fernández, exdelantero de Santiago Wanderers, atraviesa un gran presente en la liga de Arabia Saudita y es el goleador del torneo con 11 tantos en 20 partidos.



El chileno de 27 años, que defiende la camiseta del Al Fayha, valoró el nivel en Medio Oriente y aseguró que es superior al del el Torneo Nacional: "La liga de Arabia Saudita es más competitiva que la chilena. Hay que pensar que las condiciones económicas acá son muchísimos mejores y eso te permite un abanico de posibilidades".



"La liga chilena es muy buena, ordenada y profesional, pero es importante entender que hay cosas por mejorar. En Chile subestiman bastante a ligas de otros países", agregó.



Dentro de las particulares que la ha tocado vivir, Fernández reveló en conversación con El Mercurio que "en algunas ocasiones nos tenemos que sentar en el piso a comer con la mano. La adaptación ha sido difícil para mi familia, porque la ciudad es pequeña, muy radical y no está preparada para los extranjeros".



No obstante, asegura sentirse contento con su presente futbolístico y con la liga árabe, la que considera "de un nivel mucho mayor al que esperaba. Hay jugadores de muchos lugares del mundo, de mucha calidad".

Por último, no ocultó sus deseos de integrar una futura nómina de Reinaldo Rueda en la Roja: "He jugado bien y he sido protagonista. Si algún día llega el llamado voy a ser muy feliz. Un futbolista que es protagonista en estas ligas puede estar en la selección sin lugar a dudas".