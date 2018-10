Ronaldinho verá reducida sus apariciones relacionadas al Barcelona por apoyo a Bolsonaro

Repercusiones ha generado la postura de Ronaldinho a favor del candidato presidencial brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, puesto que desde el Barcelona (club donde el gaucho es ídolo y es embajador a nivel mundial) indicaron que su posición es incompatible con los valores de la entidad.



La información la difundió Sport, que también detalló que Dinho verá reducida su presencia en los actos oficiales de los culés.



Sport aclara que si bien no se han querido manifestar de manera pública acerca de la postura de Ronaldinho, no comparten en absoluto que esté apoyando a Bolsonaro, acusado de homofóbico, misógino y racista, antivalores que van en contra del Barcelona.



De hecho, contrario a lo del volante, el club sí se expresó en torno a lo que representa la opción a la presidencia brasileña.



"Nuestros valores democráticos no coinciden con las palabras que hemos escuchado de este candidato", indicó Josep Vives, portavoz del club.



Vale decir que el papel del crack brasileño no es diferente al de otros símbolos, como por ejemplo Rivaldo, quien también apoya al candidato presidencial y que por ende verá reducida su presencia en el cuadro blaugrana.