Ronald Fuentes y la U en Libertadores: "No hay Santa Laura, descartado de raíz"

Defendiendo el fichaje del defensa brasileño Rafael Vaz, quien "no es un jugador que llegó por lo que decían en redes sociales", el gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, reiteró que "tenemos el plantel cerrado" de cara a los compromisos de este año.

En diálogo con Los Tenores, el exadiestrador comentó que los objetivos de la U son "estar peleando el torneo y ojalá tener la opción de entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2019; hacer una muy buena Copa Chile y buscar un cupo internacional, donde los que tengan menos opciones en el torneo local puedan tener minutos, y en la Copa Libertadores competir de igual a igual con los tres rivales del grupo".

"No sólo participar, sino competir y poder pasar a la segunda fase. El grupo 5 es muy complicado, pero es cuando Universidad de Chile saca más a relucir su garra y mística, y eso nos hace creer que haremos una muy buena Copa Libertadores", afirmó.

En cuanto a la idea de David Pizarro de disputar el torneo continental en el estadio Santa Laura-Universidad SEK, Fuentes fue claro: "No hay ninguna opción, porque la cantidad de abonados, que son 14 mil, llenaría sin problema y no tendríamos opciones de que vayan más hinchas".

"Eso está descartado, no hay ninguna opción. Puede haber sido un comentario de David, por sentir al público más encima, por la presión (...) Nuestra casa es para estos partidos es el Nacional y, para los tres partidos de local de la Copa, no hay Santa Laura, descartado de raíz", enfatizó.





Sin ahondar, Fuentes aseguró que su relación con el técnico de los azules, Ángel Guillermo Hoyos, "sí" es fluida, y explicó que el cambio de esquema respondió a que "él vio que la línea de 4 estaba siendo vulnerada, que no defendíamos bien y nos llegaban mucho. Y optó por esta línea de tres y eso implicaba la llegada de otro defensor central y por eso el arribo de Rafael".

"Van dos partidos recién, ojalá se mejore aun más, pero se ve más cómodo a los jugadores y es un mensaje para el resto, porque tienen más libertades. Ha sido bueno este sistema de juego y pasados los partidos adquirirán esa fineza que necesita la línea de 3 y todo el equipo", valoró.

OTROS TEMAS

- No llegada de César Pinares: "Se dilató más del tiempo presupuestado. Sabíamos su situación con el club y que iban a ir a la FIFA. Con Guillermo decidimos descartarlo y asegurar a Armando (Cooper), que pudo habérsenos caído".

- Irrupción de Nicolás Guerra: "A principio de año firmamos contrato con él por cuatro temporadas. Si hace una buena campaña habrá equipos interesados. Él tiene una cláusula y nos atenemos a ella. Espero que lo podamos disfrutar por mucho tiempo. Es un jugador con un nivel superlativo".





- Miguel Ponce en inferiores: "Estamos muy contentos. Hubo un cambio radical en muchas situaciones, sobre todo, en la preparación física. Se están haciendo trabajo de carga y en lo fubolístico trabajos más funcionales en relación a las líneas, a tareas específicas del puesto, que no se trabajaban. No me interesa que un equipo salga campeón en alguna categoría, si de ese plantel no hay ninguno en el primer equipo".

- Futuro: "También me apasiona dirigir, siempre estoy actualizándome y así no perder la esencia de técnico. No hay que cerrar puertas a nada. Ahora tengo un proyecto que conversé con la dirigencia y estoy muy contento. Después veremos lo que vaya pasando".