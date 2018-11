Ronald Fuentes y agresión de hinchas: "Reaccioné, pero jamás me fui a los golpes"

Tras el empate ante Deportes Iquique, Universidad de Chile perdió la opción de disputar el título, lo que generó el malestar en los hinchas.

En la tribuna, algunos fanáticos descargaron su furia con el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, quien entregó su versión de los hechos al diario Las Últimas Noticias.

"Lo del domingo fue bastante ingrato. Yo estaba con mis tres hijos, un sobrino y mi hermano. Uno entiende que los hinchas se calienten, pero no podemos llegar a esto... Cuando estaba a punto de bajar, empezaron a insultarme porque perdíamos la opción de llegar al título", relató.

El exmundialista aseguró que "No recibí un puñete, eso es falso. Se formó una 'tole tole', pero no pasó más allá de una discusión. Mi error fue responder a la provocación".

El momento de la agresión a Ronald Fuentes en la tribuna... no lo dejaban bajar... pic.twitter.com/F1OqVuVZYe — Alvaro Sanhueza (@AlvaroSanhueza) 26 de noviembre de 2018

"Después de tantas cosas que me gritaron, reaccioné, pero jamás me fui a los golpes. Entiendo el dolor del hincha... Son los riesgos de estar en este puesto, pero no me voy a quejar. Sólo lamento lo que sucedió", añadió.

Fuentes recalcó que "uno está acostumbrado a que te digan cosas, pero me preocupé por mis hijos y mi sobrino. Ellos no tienen por qué estar pasando estas cosas (...) conozco perfectamente al hincha de la U. Es fiel, apasionado y por unos pocos no podemos meterlos al saco a todos".

"Ahora el equipo tiene la opción de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores siempre y cuando Colo Colo no gane y nosotros sí. Después que termine el campeonato se harán los análisis correspondientes", cerró.