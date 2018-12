Ronald Fuentes tras su salida de la U: 'Quiero volver a ser técnico'

El saliente gerente deportivo de Azul Azul SADP, Ronald Fuentes, analizó en los Tenores de la Tarde su salida de la concesionaria y reconoció que "estoy tranquilo, estoy contento. Fueron dos años muy enriquecedores en todo orden de cosas, tanto en lo positivo, como también de algunas cosas que no fueron tan positivas".

"Ahora quiero volver a los que también he hecho, que es ser entrenador, y ojalá que en algún momento pueda tener alguna opción de volver a ser técnico", manifestó el exseleccionado, quien destacó de su rol el "haber estado peleando los campeonatos con la U, haber logrado un campeonato, el ver cómo está funcionando el club".

Fuentes precisó de su ciclo en la U que "siento que también tengo cierta responsabilidad, en esto de gerente, de no haber sido cabrón. Creo que en algunos momentos tendría que haber hecho valer más mi pensamiento, mi parecer, sobre todo en la contratación de jugadores y en algunas cosas puntuales".

Al finalizar, el ex gerente deportivo de la concesionaria descartó que hinchas azules lo agredieran tras el empate ante Deportes Iquique en el Estadio Nacional: "Fue un intercambio de palabras, no pasó a mayores. Yo reconozco, y pido disculpas a la vez, porque no tendría que haber reaccionado. Me habían gritado muchas veces y creo que ese día me sobrepasó la situación (...) Pero no hubo golpiza de parte de nadie".