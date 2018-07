Ronald Fuentes: Hubo comunicación entre Mauricio Pinilla y el cuerpo médico de la U

A raíz de las especulaciones con respecto al tratamiento al que se sometió Mauricio Pinilla, el gerente deportivo de la U, Ronald Fuentes, aclaró lo ocurrido, indicando que sí existió comunicación con el equipo para el procedimiento.



"Todos los tratamientos del plantel están indicados y dirigidos por nuestro cuerpo médico, encabezado por Fernando Radice. Todo esto en función de lo de Mauricio Pinilla. Estaba en conversaciones por los dolores y para eso se le visó con un especialista que no es parte del cuerpo médico porque la idea era que quedara en buenas condiciones y saliera todo ok", afirmó.



Fuentes indicó que se tenía presupuestado que estaría de baja entre dos a cuatro semanas, puesto que es cuando se produce el efecto real de la aplicación del corticoide.



Para finalizar, el gerente deportivo sostuvo que "para las especulaciones de que no había comunicación entre Mauricio (Pinilla) y el cuerpo médico, decimos que no es así. Los plazos se adelantaron y afortunadamente salió todo en buenas condiciones".