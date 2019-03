Ronald Fuentes: 'Es lamentable como llegó Arias'

El mal momento de Universidad de Chile se ha visto eclipsado por la fecha FIFA, pero ad portas del retorno del fútbol local, la situación de los azules volverá a estar sobre la mesa cuando enfrenten a Deportes Antofagasta por una nueva fecha del campeonato.

En este contexto, el ex gerente deportivo de los azules, Ronald Fuentes, conversó con La Tercera, y analizó el momento de la U: "Sí, es lamentable lo que le pasa a la U y a Carlos. Él lo único que ha querido es hacer las cosas bien para que a la U le vaya bien. Estas cosas (amenazas de muerte) no se las merece Carlos ni nadie".

"Sí, vi amenazas de muerte en su WhatsApp, el año pasado. Le dije un par de veces que tenía que denunciarlas porque no puede ser que por un resultado deportivo se pasen a amenazas de muerte", agregó Fuentes.

El ex gerente deportivo se refirió además a la llegada de Alfredo Arias de Universidad de Chile y la salida de Frank Kudelka: "Sí, por todo lo que pasó, por todo lo que salió en la prensa, es lamentable cómo llegó Arias. Más que la salida de Frank o cualquier cosa, es por el tema de la mentira. No le costaba nada decir todo lo que dijo después, pero ya fue. Ahora lo importante es que lo dejen trabajar tranquilo”.

Fuentes ahora se concentra en volver a dirigir: "Estoy disponible para dirigir de inmediato, desde el día que salí de la U", además se está preparando también de manera física "Estoy harto más flaco. He bajado nueve kilos en dos meses y medio. ¿Cuál es el secreto? Estoy yendo al gimnasio, he tenido tiempo para mí, para que el buzo de técnico me quede bien. No quiero un buzo XL".