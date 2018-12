Ronald Fuentes: 'Es casi imposible que vuelva a la U'

Ronald Fuentes dejó de ser gerente deportivo de Universidad de Chile y tras su salida conversó con LUN sobre distintos episodios ocurridos en su gestión.

El exdefensor azul aseguró que ve muy difícil un eventual retorno al cuadro universitario. "Es casi imposible que vuelva a la U en cualquier otro momento. No voy a trabajar como técnico para volver. Estoy agradecido de los años maravillosos y me voy tranquilo y en paz".

Sobre la llegada de Yeferson Soteldo, el exgerente deportivo aseguró que le pasaron por encima al contratar al volante venezolano. "No tuve ninguna participación en esa negociación con Huachipato. No es que no quería traerlo, lo que pasa es que a mí me hacía ruido que llegara porque sentía que le iba a ser difícil jugar en la U. Y sobre todo por cómo llegó, como si fuera el salvador de la U. Al final las decisiones las toma un directorio, pero pienso que debían preguntarme. Siempre fui respetuoso con todos, con los cuerpos técnicos y la gente que trabaja en el club".

Tras la salida de Ángel Guillermo Hoyos, muchas críticas cayeron directamente a la gestión de Fuentes. Ante eso, asegura que nunca estuvo de acuerdo en una renovación de contrato del argentino. "Me responsabilizaron por la salida de Guillermo Hoyos. A él se le hizo una extensión de contrato por dos años y yo no estaba de acuerdo".

Además habló sobre las críticas que recibía por su gestión, y que era indicado como el principal responsable. "Siento que en todos los errores de la U el culpable era yo fuera de la cancha y Gonzalo Jara en el campo. A Gonzalo se le cargaba mucho la mano".

Además hablo sobre cómo quedó su relación con Mauricio Pinilla tras la demanda. "No hemos hablado, solo en el juicio lo saludé. Fui gestor de su llegada y pasaron estas cosas. Sé que está molesto conmigo, pero le deseo éxito donde vaya".

De momento, el nombre de Fuentes asoma en el horizonte de Deportes Temuco para la próxima temporada.