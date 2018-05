Ronald Fuentes: "De un total de cinco opciones sacaremos al DT de la U"

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, confirmó que son cinco los candidatos que asoman a la banca de los azules, además de detallar cómo es el escenario de Frank Kudelka, uno de los que más ha resonado en el Romántico Viajero.



“Hemos entrevistado algunos técnicos, nos faltan por entrevistar a algunos más, tampoco van a ser muchos, de un total de cinco sacaremos al técnico que sintamos que nos pueda aportar más para el plantel que tenemos”, sostuvo.



Con respecto al actual estratega de Talleres de Córdoba, Fuentes reconoció que le gusta su estilo de juego, pero que "no está solo él. Hay cuatro nombres más que son los que tenemos que entrevistar para ver quién reúne condiciones de sacarle rendimiento. Hace un mes comunicó que no seguía a la gente de Talleres, pero no sabíamos lo que iba a pasar con Guillermo (Hoyos)".



Vale mencionar que a Kudelka se suman Ariel Holan, Ramón Díaz, Alfredo Arias y Sergio Vargas como los nombres que se manejan en Azul Azul.