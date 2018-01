Ronald Fuentes confirma que la U busca delantero y no contratará un defensa

A la fecha, Universidad de Chile ha incorporado cuatro refuerzos: Yeferson Soteldo, Armando Cooper, Ángelo Araos y Felipe Saavedra. Pero este martes, el gerente deportivo del club, Ronald Fuentes confirmó que esperan otro ariete.

"Lamentablemente, lo de Jean (Meneses) no pudimos concretarlo, con eso habríamos concretado el plantel. Estaremos activos hasta el último día del cierre de pases y buscando un delantero nacional, porque cupo de extranjero no tenemos, para cerrar las incorporaciones", dijo.

Consultado sobre la opción de potenciar la retaguardia azul, Fuentes fue categórico: "Está cerrado definitivamente, el último refuerzo será un delantero por las bandas, lo conversamos con Guillermo (Hoyos), en ese puesto tenemos a (Gonzalo) Jara, (Christian) Vilches, (Rodrigo) Echeverría, (Alejandro) Contreras y Alejandro Alarcón, jugador muy proyectable. En ese puesto, no hemos buscado, han dicho muchos nombres, pero nunca hemos estado en búsqueda de un central".





El gerente deportivo de la U además descartó los rumores sobre el posible fichaje del ariete de Everton, Óscar Salinas, quien "no está en el listado de seguimiento que estamos haciendo, debe ser un jugador por banda, por al medio tenemos (Mauricio) Pinilla, (Nicolás) Guerra, (Isaac) Díaz y la recuperación de (Leandro) Benegas va muy bien encaminada, también es una alternativa".

"Tenemos tiempo todavía. Guillermo ha tenido paciencia, los refuerzos no han llegado en los momentos en que quisimos, pero los nombres que conversamos han llegado, cumplimos en esa parte. Ojalá esperamos cerrar esta semana con el delantero que necesitamos", apuntó Fuentes.

Por último, respecto al rendimiento de la U en la pretemporada -no ganó en partidos amistosos-, el ex DT de Universidad de Concepción dijo que "no sé si hay tanta preocupación, obviamente que hay cosas que mejorar, pero el técnico está más claro que nosotros mismos".

"Estamos un poquito al debe, sí, pero ahora parte el torneo y queremos partir de la mejor manera. Las reuniones son constantes con Guillermo en función de sus neecsidades", agregó..