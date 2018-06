Romelu Lukaku será baja ante Inglaterra por lesión de tobillo

El delantero de Bélgica, Romelu Lukaku, será una sensible baja para enfrentar a Inglaterra en el partido de cierre del grupo G del Mundial de Rusia.

En conferencia de prensa, el DT Roberto Martínez señaló que el atacante "está en fase de recuperación" de una lesión de tobillo que lo ha mantenido alejado de los entrenamientos.

"En el escaneo no se encontró daño severo, pero aún se siente incómodo", aseguró el técnico, y subrayó que hacerlo jugar este jueves "probablemente sea muy pronto, pero no creo que la lesión le quite más partidos".

Lukaku es uno de los goleadores del certamen, con cuatro tantos. Marcha segundo tras Harry Kane y lleva la misma cantidad que Cristiano Ronaldo.