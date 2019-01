Roger Federer anuncia que jugará Roland Garros

Tras su eliminación del Abierto de Australia a manos del griego Stefanos Tsitsipas (15°), Roger Federer anunció que será parte del cuadro principal de la edición 2019 de Roland Garros.

El suizo aseguró que "será agradable hacerlo. Puedo decir que lo he extrañado, aunque he hecho lo correcto al no jugarlo por razones físicas. Ahora siento que podría hacerlo, no veo necesario tomarme un tiempo largo de descanso".

La última vez que el número 3 del mundo pisó la arcilla de París fue en 2015, cuando fue eliminado en cuartos de final por su compatriota, Stanislas Wawrinka.

Federer se ha coronado campeón del segundo Grand Slam del año sólo en una ocasión, cuando venció en 2009 al sueco Robin Söderling, quien venía de eliminar a Fernando González en semifinales.

