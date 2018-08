Rodríguez y su época en la U: "En aquellos años a Colo Colo le ganamos muchas veces"

Leonardo Rodríguez conversó con ADN Deportes un día después de la caída de Universidad de Chile ante Colo Colo en la versión 184 del Superclásico del fútbol chileno.



El histórico 10 de la U llegó hasta el Sausalito para presenciar la actuación de su hijo Thomas en el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique, donde se tomó un tiempo para analizar los 17 años sin triunfos azules en Macul.



"No pude ver el partido. Vi las imágenes. Nosotros éramos más de disputar el partido puertas adentro. Hoy las barras y la gente está teniendo una participación muy activa, con todo este tema de las bengalas que condiciona el espectáculo", dijo el exjugador.



Rodríguez rememoró su época azul y sacó chapa de los triunfos en los '90. "Nosotros teníamos un equipo con gente de mucha personalidad. En aquellos años a Colo Colo le hemos ganado muchas veces; en el 95 en el Nacional, en el 96 por 3-0 en el torneo, después 3-2 por Copa Chile una vez allá, con gol de Maestri y otras veces empatamos con nueve", detalló.



"Fueron muchos los partidos donde nosotros en el Monumental lo hicimos realmente bien y hemos ganado. Pero también nos tocó perder", agregó.



Por último, le deseó suerte al equipo dirigido por Frank Kudelka para que de vuelta la página y corte la sequía ante el archirrival. "Se está dando una racha negativa, donde la U hace mucho tiempo que no puede ganar en el Monumental. Ojalá que esto no se trastorne en un tema psicológico, que te condicione a la hora de jugar. Ojalá que podamos revertir rápidamente esa situación", concluyó.