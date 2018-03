Rodríguez y dichos de Bravo sobre Ovalle: "Muchas veces uno trabaja por 'amiguitis' y 'compadritis'"

A raíz de la polémica de la semana con la bajada de Claudio Bravo de la última convocatoria de la selección chilena, Julio Rodríguez conversó con La Clave, en donde comentó que hubo un acercamiento con el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, para que se uniera al staff del cuadro nacional.



En el diálogo, Hulk relató que Patricio Jerez (coordinador de selecciones) lo llamó puesto que el colombiano tenía la intención reunirse con él, a lo que él respondió de manera positiva y que estaba a disposición para que le presentara su filosofía de trabajo. Sin embargo, nunca hubo respuesta.



Rodríguez aprovechó de referirse a José Ovalle, uno de los más criticados por Bravo, sobre quien sostuvo que "muchas veces uno trabaja por 'amiguitis' y 'compadritis'. La gente debe trabajar por capacidad, no porque es amigo de este o de otro. Yo creo que es muy importante para que avancemos. Acá le damos importancia a otras cosas que no tienen tanto valor. Ensuciamos todo lo que cuesta conseguir".



Por otro lado, el formador del capitán de la Roja se manifestó acerca de las palabras de Johnny Herrera, quien recordó que se tuvo que ir de Universidad de Chile.



"Herrera desconoce los problemas que se me presentaron. Yo traté de hacer mi trabajo lo más seriamente posible. Herrera no está muy informado de mi paso por la U. Yo tuve un problema con un muchacho de las inferiores (Juan Halty), quien incluso me llevó a la inspección del trabajo y por eso me fui", recordó.