Rodríguez: Hubiese venido bien que Montillo llegara a la U, pero no es mi tema

El lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, conversó con Los Tenores de ADN, en donde comentó que a pesar del mal inicio en el Clausura, el plantel está con muchas ganas de mostrar otra cara, pensando en el encuentro ante Temuco en el Nacional.



El trasandino se refirió también a los movimientos en el camarín, a raíz de los dichos de Johnny Herrera y David Pizarro, producto de las expulsiones de Gonzalo Jara y Gonzalo Espinoza.



“Se habla mucho del tema, pero a nosotros a ninguno le gusta que expulsen a un compañero, pero son cosas del juego. Si yo le tengo que decir algo a alguno de los Gonzalos a un compañero, es algo que va a quedar en la interna. Nadie te va a salir a decir que le dije tal cosa a Gonzalo. Ya es un tema cerrado y no le queremos dar vuelta. Saben que se equivocaron, pero los que estamos sabemos lo que tenemos que hacer”, expresó.



Por otro lado, Rodríguez fue consultado por Walter Montillo, indicando que “hablé en la previa del partido (con Botafogo ante Colo Colo). Le dije mucha suerte y éxito y después le mandé un mensaje por la clasificación”.



El exSampdoria respondió cuando se le preguntó si la Ardilla hubiera venido bien al club que “sí, obviamente, pero no es un tema en el que me pueda meter”.