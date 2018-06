Rodríguez habló de su renovación en la U y aseguró que a Isla "lo estamos esperando"

El lateral de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, habló acerca de su renovación en el cuadro estudiantil, reconociendo que se complicó en un momento, pero que finalmente se logrópara su fortuna, puesto que un cambio habría sido complejo en su vida.



"Pensé mucho si me merecía seguir en el club. Siempre quise ganar acá. No sabía si me lo merecía o no. Por eso estaba nervioso. Haciendo un esfuerzo nos pudimos quedar. La familia también define mucho, en su bienestar. Irme a otro lado era complicado por los cambios", afirmó.



Rodríguez también se refirió a la posibilidad de que Mauricio Isla lo reemplazase, aunque finalmente el Huaso descartó dicha tratativa.



"Se decían muchas cosas, uno de los nombres fue Mauricio. Agradezco sus palabras porque hubiese hecho lo mismo, pero bueno también hay que ser conscientes de que es un club grande y que se buscan jugadores importantes. Este era el caso", dijo.



Por último, el multicampeón con la U añadió sobre el jugador de Fenerbahce que "tiene todo para jugar en la U, así que le agradezco lo que dijo y acá lo esperamos".