Rodrigo Pérez margina a cinco jugadores de Cobreloa por supuesta indisciplina

Cobreloa cayó por 2-1 ante San Marcos de Arica en la última fecha de la Primera B y se ubicó en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Tras la derrota, las malas noticias no cesaron para el conjunto loino, ya que según el programa Tiempo de Juego, cinco jugadores del plantel habrían cometido un acto de indisciplina y fueron separados del plantel.



El diario AS agrega que Juan Carlos Araya, Matías González, Matías Álvarez, Gonzalo Pérez e Ignacio Jara asistieron a una fiesta previo a la caída ante San Marcos, por lo que el DT Rodrigo Pérez los marginó y no formarán parte del equipo en el duelo ante Coquimbo.