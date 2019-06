Rodrigo Goldberg asegura que Nicolás Oroz y Fernando De Paul seguirán en Universidad de Chile

El director de la concesionaria Azul Azul SADP, Rodrigo Goldberg, se refirió a los rumores sobre las potenciales partidas de los jugadores de Universidad de Chile y la llegada de refuerzos al conjunto que entrena el uruguayo Alfredo Arias, con quien los dirigentes evaluaron la realidad del conjunto laico.

"Sabemos que necesitamos reforzarlo, entendemos que también hay zonas de la cancha donde idealmente debería llegar algún jugador, pero también chocamos con un tema presupuestario", recalcó el integrante de la comisión de fútbol, agregando que "no es para nadie un secreto que este plantel no está bien estructurado", señalando que buscan un atacante y un volante de contención.

Godberg precisó que "tenemos sobrepoblación en algunos puestos y nos faltan en otro. Eso vamos a intentar corregirlo", para luego comentar que algunos jugadores saldrán a préstamo, entre los que está el delantero panameño Gabriel Torres. Sobre la salida del volante Camilo Moya, el directivo dijo que no hubo acuerdo con Cobreloa.

El Polaco también se manifestó sobre las partidas de titulares, aclarando que a al representante "le dijimos claramente que el Nico Oroz se queda hasta fin de año y nosotros no vamos a dejar que no cumpla su contrato, y él se quiere quedar". Sobre un interés por Fernando De Paul, Goldberg aclaró que "no ha llegado nada (...) y me llama la atención que un técnico que no lo hizo jugar (Kudelka), hoy día lo quiera".