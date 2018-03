Rodrigo Echeverría: "Si sigo haciendo las cosas bien llegará la oportunidad en la Selección"

Rodrigo Echeverría ha sido fundamental en Universidad de Chile, elenco que tiene nueve puntos en las primeras cuatro jornadas del Torneo Nacional 2018.

El defensor, gran figura en el triunfo del domingo ante Temuco, conversó en exclusiva con ADN Deportes sobre su rendimiento: "No pensé que iba a tener otra oportunidad, sí estaba seguro de que tenía que volver a ganarme el puesto. Estaba muy tranquilo y entrenando a full, como lo he hecho siempre. Afortunadamente tuve un buen rendimiento en el último partido".

Sobre su rol en los universitarios, el ex Everton sentenció que "me acomoda mucho el puesto de líbero, me siento bien jugando con Gonzalo y el "Quili". En lso entrenamiento he hecho dupla con Vaz y también nos hemos sentido bien, me gusta darle salida al equipo desde el fondo".

La Copa Libertadores, donde la U comparte grupo con Racing, Cruzeiro y Vasco Da Gama, también fue tema para el central: "Estuve muy pendiente del partido de anoche, Racing tiene una gran figura y está en su mejor momento. Tendremos que trabajar muy bien y evitar que pueda convertir. Estamos pensando en Vasco y en cómo contrarrestar su jerarquía".

Por último, Echeverría indicó que "voy paso a paso, si sigo haciendo las cosas bien se que llegará la oportunidad en la Selección. No me apuro, soy muy joven y todos soñamos con representar a nuestro país. Lo principal es seguir ganándome el puesto en la U".