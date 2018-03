Rodelindo Román ficha a Pablo Contreras como gerente deportivo

El Rodelindo Román sigue tomando forma tras confirmarse su inclusión en la Tercera División del fútbol nacional.



Luego de confirmar a Rodolfo Madrid como DT y a Mario Cáceres como ayudante técnico, el club de San Joaquín sumó a Pablo Contreras como gerente deportivo.



En conversación con La Tercera, el excompañero y amigo de Cristiano Ronaldo manifestó: "Quería reinsertarme en el fútbol. Arturo (Vidal) me manifestó esta iniciativa tremenda y me gustó. Hay un área médica, utilería y todo lo que se necesita para trabajar bien".



El amigo de Vidal ya visualiza el plantel a cuatro semanas de inicios del torneo. "Tenemos que conformar el plantel. La elección debemos realizarla el cuerpo técnico y yo con algunos contactos que fui generando en mi carrera", indicó.



Por último, no ocultó su deseo de llegar a Primera con el equipo de barrio del "Rey": "Queremos darles el espacio necesario a los chicos, entendiendo la intención de Arturo. Él quisiera que ayer el club estuviera en Primera. Esto va a ser paso a paso", concluyó.

Hoy es un día histórico para el fútbol sudamericano. Es el primer entrenamiento del Rode como miembro de 3ra B, la puerta de entrada al fútbol profesional. Vamos muchachos! @kingarturo23 pic.twitter.com/kkV3ZjVrxg — Rodelindo Román (@rodelindoroman) March 13, 2018