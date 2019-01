Robles: 'Había un ambiente de pesimismo en el país y eso duele'

Por segundo Sudamericano consecutivo, Héctor Robles no pudo clasificar a Chile Sub 20 al hexagonal final.

Tras la derrota con Colombia, el técnico fue bien autocrítico respecto a su labor. "No hay excusas, me equivoqué y pude hacer mejor las cosas. La presión siempre está, sin importar el torneo en que se juegue. Uno tiene que trabajar con ella, hoy no pudimos manejarla. Le pasa a los adultos y es normal que suceda con los jóvenes", indicó.

De todos modos, el "Choro" tuvo duras palabras para la gente. "El hincha cree que hay que quemar todo, y no es así. Acá se han hecho las cosas bien, hay un buen trabajo en las selecciones menores. Había un ambiente de pesimismo en el país y eso duele", señaló.

Respecto a cómo se dio el partido, el exdefensor apuntó que "por supuesto que uno está muy triste, al igual que los futbolistas. No tuvimos la capacidad para generar fútbol y defendernos con el balón. En la última jugada, el destino determinó que nos quedáramos fuera. Sin niguna duda que es un fracaso".

Además, Robles ratificó su adiós del combinado nacional. "Me voy conforme con este grupo, no me queda más que felicitar a todos los que participaron en el proceso", sentenció.