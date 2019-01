Robles: 'El equipo respondió en facetas donde estaba al debe'

Chile sigue con vida en el Sudamericano Sub 20, luego de derrotar 1-0 a Brasil este miércoles en Rancagua.

Héctor Robles, DT de la Roja, reconoció que en los dos primeros partidos no estuvieron a la altura. "Los niveles individuales fueron muy altos. Vamos a seguir trabajando los partidos, el equipo respondió en facetas donde habíamos estado al debe. Nos generamos bastantes ocasiones y nos adaptamos bien al rival, ganando merecidamente", indicó.

Respecto a las claves de la victoria, el "Choro" comentó que "el equipo hizo un buen partido, nos compartimos la posesión del balón. Sometimos a Brasil para que dividiera la pelota. Nos costó en el inicio y decidimos jugar largo para presionar en su campo. Los jugadores estuvieron a la altura de lo que son".

Consultado por su trabajo con la selección, el exdefensor aseguró que "tiene que haber conexión entre los jugadores y el entrenador, no hay dudas. Uno día a día debe mejorar el trabajo con los jóvenes, hoy hicimos un gran trabajo en el aspecto táctico. Hubo una disposición distinta y eso nos ayudó".

Por último, Robles no quiso profundizar sobre la importancia de la regla Sub 20 en el fútbol chileno. "El análisis de los Sub 20 se debe hacer después del torneo. Esa madurez la tienen que ir encontrando, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene. Ese es nuestro principal objetivo".