Roberto Tobar y final de Copa Libertadores: "Ningún estadio me intimida"

La final de Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate tendrá a un chileno como protagonista: el árbitro Roberto Tobar, quien fue designado para impartir justicia en el duelo de ida en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

En conversación con La Tercera, el colegiado admitió que "por la trascendencia, la historia de los equipos y la importancia que tiene el partido, claro que es el partido más importante (que me ha tocado dirigir). Estoy orgulloso de estar ahí en el medio".





Sobre su fórmula para enfrentar la prensión, Tobar sostuvo que "uno tiene que ser prudente. Sabemos que es un partido muy trascendente y yo solo tengo que ir a poner orden".

"Todos sabemos que lo importante son los equipos, los jugadores. Nuestro trabajo es determinar situaciones de juego, impartir justicia. A eso vamos, para eso estamos concentrados. Es nuestro foco", añadió.

El juez aseguró que "he estado en La Bombonera, como en el Monumental de River y son dos estadios tremendos, magníficos, que siempre se ven muy llenos. El hincha siempre acompaña a estos equipos. Son dos ambientes que uno disfruta, que los vive apasionadamente, por la calidez que se siente".





"Ningún estadio me intimida. Siempre uno trata de concentrarse y de focalizarse en el trabajo en sí del árbitro y, felizmente, no he tenido ninguna sensación que pueda decir que he sentido algún tipo de temor. Estoy muy tranquilo", subrayó.

El árbitro también echó por tierra el mito de que La Bombonera late y enfatizó que "en la cancha no sentí esos movimientos que dicen. La gente lo habla, pero en la cancha no sentí ningún movimiento, nada".

La final de ida se llevará a cabo el próximo sábado 10 de noviembre a las 17:00 hora de Chile.

