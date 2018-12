Roberto Tobar: 'Terminamos un año muy bueno'

El árbitro nacional Roberto Tobar analizó en el marco de la final del Campeonato Futbolito 7x7 Caja los Andes, el cierre de año donde fue escogido como el segundo mejor juez del plano nacional.

Tobar aseguró que el balance fue bastante positivo tanto por sus logros personales, como los grupales. "En lo personal y en el conjunto, terminamos un año muy bueno. En el plano internacional estuvimos en las dos finales. El balance es muy positivo. Estamos haciendo un trabajo muy importante con la comisión arbitral y eso es bueno".

Además, realizó una autocrítica sobre su nivel en el plano nacional a diferencia de instancias claves en partidos extranjeros. "Todos los partidos son distintos, algunos no van a haber errores en otros sí. Lamentablemente aquí he cometido errores, donde me vi enfrentado a algunas críticas. Y en el plano internacional no tuve errores tan grandes. Pero eso es una autocrítica interna".

Ayer durante la tradicional cena de fin de año del colegio de árbitros, Piero Maza fue elegido el mejor juez del año. Tobar se quedó con el segundo puesto.