Roberto Tobar: "Destaco bastante la comunicación con los jugadores"

El árbitro Roberto Tobar, destacado por su desempeño en la final de ida de la Libertadores, resaltó la cooperación de los jugadores de Boca Juniors y River Plate durante el desarrollo del partido.

"Destaco bastante la comunicación con los jugadores. Existe un respeto recíproco. Ellos me conversan cuando algo no les parece y yo también les doy mi punto de vista (…) Hubo una llegada buena jugador y eso me hace ponerme contento", contó el réferi en Los Tenores.

"Cuando el balón está en movimiento, uno trata de conversar con un jugador que está fuera de sus casillas, tratando de llevarlo a la calma", agregó.

Tobar explicó que la opción de dirigir el partido de vuelta es "remota" y, de ocurrir, sería extraordinario.

"Me quedó con la satisfacción de haber realizado un buen desempeño con mi equipo de trabajo. Guardo este partido en un rincón muy especial de mi carrera", dijo.