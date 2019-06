Roberto Rojas: 'No me gusta Reinaldo Rueda como entrenador de la selección'

El ex seleccionado chileno, Roberto Rojas, habló desde Brasil con 24 Horas de TVN sobre el presente de la Roja y el conflicto entre Claudio Bravo y algunos jugadores del plantel, tal como lo reconoció este martes el capitán del combinado criollo, Gary Medel.

Respecto al momento que vive la selección, el "Cóndor" comenzó diciendo que "el trabajo tal vez no ha sido el ideal en todo este tiempo y con todo lo que ha pasado, pero eso es superable cuando el conjunto se une y se ponen en disposición del equipo".

¿Qué le parece Reinaldo Rueda como entrenador de Chile? "No me gusta Rueda como técnico, porque el tuvo un paso por Flamengo y no mostró mucho, no vi algo distinto", lanzó Rojas.

¿Cree que ha existido revonación en el plantel? "No hubo mucha renovación. No sabemos cuál es el equipo titular, porque ni en los partidos amistosos el entrenador logró mantener un equipo estable", sostuvo el ex golero.

¿Situación de Claudio Bravo? "Él yo creo que quería estar en el grupo, pero con el paso de los días, me imagino, que entendió la posición del técnico en ese sentido".

En esa linea, el ex meta de Colo Colo se explayó diciendo que "en la última Copa América jugada en Estados Unidos, Claudio no llegó al cien por ciento, pero fue una situación diferente, algo muscular. Ahora no, es terrible cortarse el tendón de aquíles y después poder volver".

Finalmente, Rojas se refirió al conflicto entre el meta del Manchester City y algunos referentes de la Roja, como Medel y Arturo Vidal. "La responsabilidad es de los jugadores y ellos tendrán que asumir la culpabilidad que tuvo cada uno", cerró.