Roberto Rojas: "Colo Colo haciendo bien las cosas puede tener un buen resultado ante Corinthians"

El plantel de Colo Colo tuvo una visita de lujo este martes en Sao Paulo: Roberto Rojas. El histórico portero acudió hasta el hotel de concentración para almorzar con los jugadores en la previa del duelo copero ante Corinthians.



En conversación con ADN Deportes, el "Cóndor" adelantó lo que será el trascendental partido válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.



"Están en un momento bueno de lo que se la ha visto a Colo Colo en el último tiempo, esperamos un mejor resultado (...) El equipo ha ido de menos a más. Corinthians es un gran equipo, pero Colo Colo haciendo bien las cosas puede tener un buen resultado", dijo a Los Tenores.



El ex Sao Paulo analizó el irregular momento del "Timao" y aseguró que el cuadro brasileño no ha obtenido los resultados esperados debido a que "en el último tiempo han tenidos altos y bajos. Han tenido que restructurar el equipo año tras año".



Por último, no se la jugó con un resultado, pero dejó en claro que será complicado para ambos. "En un partido de mata mata, todo es posible. Será difícil, un partido muy parejo, porque los dos equipos no han mostrado muy buen fútbol", concluyó.

