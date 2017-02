Roberto Gutiérrez y las lesiones en Católica: No es el mejor escenario

El arranque de Universidad Católica en el Torneo de Clausura no ha sido el esperado. Un triunfo y una derrota (dos goles apenas y ambos de penal) es el registro que preocupa, más si se considera que las lesiones se han ensañado con el plantel de Mario Salas, en el inicio de la temporada.

En las pocas semanas de competición, ya son baja David Llanos, Germán Lanaro y Carlos Espinosa.

Roberto Gutiérrez, en conferencia de prensa, aseguró que “no es el mejor escenario, pero el futbolista convive con esto”.

“Estamos conscientes que puede haber lesiones, hay que intentar minimizarlo de la mejor manera”, agregó.

El Pájaro considera que Católica tiene cierta ventaja por el tiempo que viene trabajando el mismo grupo de jugadores. “No sé si decir que es el mejor plantel, pero sí que hay un plantel muy bien conformado. Si falta uno hay otro a la misma altura. Si no seguimos concentrados, haciendo lo que tenemos que hacer, creo que no sirve de mucho”, dijo.