Roberto Gutiérrez, sobre el partido contra River Plate: 'Vamos a enfrentar al mejor de todos'

El cuadro de Palestino se reencontró con el triunfo tras vencer a Universidad de Concepción por 4 goles a 1, con la destacada participación del delantero árabe, Roberto "Pájaro" Gutierréz, quién anotó 3 goles en el duelo disputado en el Municipal de La Cisterna.

El atacante conversó con ADN Deportes y anticipó el importante duelo de este miércoles por Copa Libertadores ante River Plate en Buenos Aires: "Hoy día River está en la tabla del mejor equipo del mundo, ni siquiera de Sudamérica, es el mejor equipo del mundo, vamos a enfrentar al mejor de todos".

El "Pájaro" manifestó que llega en perfectas condiciones para el duelo copero, en el cuál buscarán dar la sopresa ante el actual campeón de américa.

El ex jugador de Colo Colo, analizó además la particular situación vivida por el portero árabe Fabián Cerda en el duelo ante la U de Concepción, respaldando el accionar de su compañero: "A Fabián (Cerda) lo conozco hace mucho tiempo, fui compañero de Fabián (Cerda) en Universidad Católica y sé cómo juega Fabián, al nivel de jugar con los pies para mí si es que no es el mejor en el futbol chileno jugando con los pies, pasa raspando".

Además, tuvo palabras para el buen momento de Luis Jimenez: "Renacer yo creo que no, yo creo que él viene a confirmar toda la trayectoria que ha tenido y lo bien que lo ha hecho en todo este tiempo. Él no vino a retirarse a Chile sino que a cumplir de poder jugar en el futbol chileno de la mejor manera posible".

Palestino enfrentará este miércoles al conjunto “Millonario” en un duelo programado a las 21:30 horas