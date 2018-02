Roberto Gutiérrez se entusiasma con la Roja de Rueda: "Me voy caminando desde Curacaví"

Roberto Gutiérrez, con 34 años, sigue preciso a la hora de enfrentar a los arqueros. Fue el autor de los dos goles con los que Palestino derrotó a Colo Colo y pretende continuar con su buen rendimiento y, por qué no, llamar la atención de Reinaldo Ruedo de cara al nuevo proceso de la selección chilena.

"Ojalá haya ido al estadio. Como hincha y ojalá alguna vez como futbolista: que le vaya bien por el bien de Chile. Todos queremos lo mejor para la Selección", dijo el futbolista en entrevista con La Tercera.

Y el ariete no esconde la felicidad que sentiría si llega el llamado a la Roja. "Me voy caminando desde Curacaví, seguro que sí", dijo.





Gutiérrez también habló de su salida de Universidad Católica. "Me sentí incómodo. No me querían renovar, entonces tomé la determinación de salir. Soy agradecido de Mario Salas, que me quiso de regreso y del Tati (José María Buljubasich) por la gestión. Me dieron la oportunidad de ser profesional y mis mayores alegrías en el fútbol", dijo.

En ese contexto, el Pájaro tuvo una opción de llegar a Universidad de Chile. "Sí, cuando no jugaba con Salas, pero lo deseché. Me hablaron a dos días que cerrar el libro de pases. Me llamaron y dije que no estaba la posibilidad", afirmó.