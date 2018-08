Rivarola y el trabajo precompetitivo: "No hay que poner excusas, hay que entrar y hacerlo bien"

Diego Rivarola acudió este viernes al Monumental para inspeccionar las medidas de seguridad del estadio junto a las autoridades.



El asesor deportivo de Azul Azul conversó con ADN Deportes en la previa del Superclásico y se refirió a la polémica por la negativa a la U de poder realizar el trabajo precompetitivo en el césped de Macul.



"Siempre fue un poco incómoda la situación, porque estamos muy cerca de la gente de ellos. Pero creo que es parte del clásico, para mí como jugador no es una excusa. Cuando me tocó entrar, entraba a ganar, no estaba pendiente de las cosas de la llegada. No hay que poner excusas, hay que entrar a la cancha y hacerlo de buena forma", dijo "Gokú".



Al ser consultado por la presencia de Esteban Paredes en el archirrival, Rivarola no escatimó en elogios: "Esteban es un gran goleador; de los clásicos, de Colo Colo y son jugadores que nacen para este tipo de situaciones y hay que tener siempre cuidado".



"Mientras esté jugando hay que cuidarlo como todos sabemos, porque es un gran jugador y sobre todo cuando está dentro del área", agregó.