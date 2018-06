Rival de Chile en Copa Davis fue suspendido por 6 años por arreglar partidos

Rodrigo Hernández, ADN

Un nuevo castigo por amañar partidos sacude al tenis argentino. Hace pocos días se había conocido la sanción por 8 meses y 10 mil dólares a Federico Coria, de 26 años, 311 del ranking ATP y hermano de Guillermo Coria, y ahora fue el turno de Nicolás Kicker. El trasandino fue suspendido por 6 años y multado con 25 mil dólares por haber sido culpable de arreglar partidos en 2015, en los challengers de Padua y Barranquilla.

La sanción, sin embargo, se le redujo a 3 años porque se acreditó que no cometió más actos de la misma naturaleza. Coria, a su turno, también vio rebajada su suspensión a dos meses al comprobarse que no aceptó el soborno. En concreto, el castigo al hermano del ex número 3 del mundo, responde al hecho de no haber informado la situación y no cooperar con la investigación.

Kicker, que perdió ante Nicolás Jarry el primer punto de la serie de febrero pasado, podrá volver a competir el 24 de mayo de 2021. Para entonces tendrá 28 años y 7 meses.