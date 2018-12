Riquelme pone a Marcelo Díaz como ejemplo para graficar su manera de ver el fútbol

El exvolante de Boca Juniors y la selección Argentina, Juan Román Riquelme, se refirió a sobre cuál es su manera de ver el fútbol, y para graficarlo utilizó al chileno Marcelo Díaz.

"Para mí la pelota es lo más grande que hay, no se puede perder, al fútbol se juega con una pelota, con una sola, y la mejor forma de defender es si la tengo yo, ya que así el rival no te puede atacar ni lastimar", comenzó diciendo Riquelme.

En esa línea, el exvolante fue más allá con su explicación y habló del bicampeón de América para ejemplificar.

"Ver al cinco de Racing, al chileno Díaz, él no te da la pelota si no hasta que se la puedas devolver, y eso para mí es jugar a la pelota. 'tomá, yo te la doy, pero me la podés dar de nuevo si vos no podés seguir", es lo que hace y esa es mi manera de ver el juego", cerró.