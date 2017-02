Riquelme no se confía del ánimo de Colo Colo: "Van a querer levantar contra nosotros"

En Audax Italiano no se confían con el estado de ánimo de Colo Colo, luego de la eliminación en Copa Libertadores ante Botafogo. Así lo expresó a Los Tenores el delantero del cuadro de colonia, Marcos Riquelme, quien señaló que esperan replicar lo que hicieron ante Cobresal en la primera fecha para llevarse un buen resultado en el Monumental.



“Nos fijamos en nosotros nomás, en lo que podamos llegar a hacer el domingo. Si bien vienen de quedar fuera, no debemos olvidar de que son Colo Colo y que vienen de ganar y de demostrar un buen juego a Unión Española”, señaló el exPalestino, añadiendo que “estamos tranquilos, sabiendo de que será un partido muy intenso por la calidad de jugadores que tienen ellos”.



Con respecto a lo que fue la primera victoria ante los Mineros, Riquelme sostuvo que “en el primer tiempo demostramos por momentos que hicimos buen fútbol. Sabemos que tenemos un buen equipo, venimos trabajando con los profes y la verdad es que estamos convencidos de que si hacemos un poco lo que hicimos con Cobresal podemos hacerle daño a Colo Colo”.



Por último, el delantero también se refirió a la lesión que lo marginó gran parte del torneo pasado, manifestando que las dolencias “quedaron atrás y no me quiero poner a recordar”, pues se focaliza en seguir con el pie derecho en el Clausura.