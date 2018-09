Ríos sobre Federer: "Es un hueón la raja, pero encuentro que es fome en la cancha"

De cara a su partido de exhibición con Nicolás Lapentti, Marcelo Ríos realizó una serie de confesiones sobre su carrera y un irónico análisis del tenis actual.

En conversación con La Tercera, el Chino aseguró que eligió al ecuatoriano "porque fue de mi época; fue 6 del mundo y no era malo. Yo nunca había jugado una exhibición con él".

El exnúmero uno del mundo aseguró que estuvo la posibilidad de traer a John McEnroe, pero "no quiso. Y la razón es porque tiene miedo de que le saque la cresta y no quiere quedar mal".

"Le mandé un mensaje diciéndole que le iba a jugar muy despacito y que íbamos a hacer un partido entretenido. Parece que cobra muy caro, no tengo idea… McEnroe ha hueveado tanto con que quiere jugar, pero no se atreve", añadió.





Sobre el futuro de Nicolás Jarry, Ríos confesó que para el duelo contra Ecuador por Copa Davis "me senté a conversar con él cuando todavía no estaba entre los 50 y le dije 'este año te vas a pegar una semifinal o una final y de repente te vas a pegar un rajazo y te vas a meter entre los 50 y no te vas a dar ni cuenta'".

"No es por decir que sepa o que soy bueno para la hueá, pero pasó. Y si Nico lee esto, se va a acordar de que yo hablé con él en el lobby del Intercontinental. 'Esto te va a pasar, porque vos jugai muy bien', le dije. Ahora la gracia es meterse entre los 20", agregó.

El Chino puntualizó que a Jarry "lo veo bien. Acá lo vi contra Isner. Debería haber ganado. Creo que el tipo ya está siendo respetado, saca bien. Sabe cómo jugar los puntos importantes, cuándo calmarse… Ya no es palo, sacar fuerte y que no le importaba el tercer set. Está mucho más controlado y tiene para mucho más".





También habló del caso Serena Williams, a quien conoce desde el rancho de Bollettieri y por quien confesó sentir "amor y odio".

"Me acuerdo de que estábamos en Australia y ella quería jugar con los hombres. Entonces, la hicieron jugar con Karsten Braasch, un tipo que estaba 300 del mundo, y perdió 6-0. Yo no estoy diciendo que sea mala, yo la encuentro buenísima. Pero no hay comparación en el tenis entre hombres y mujeres", explicó.

El Chino inclusó aludió a la película "La guerra de los sexos" -que retrata el partido entre Billie Jean King y Bobby Riggs- y aseguró que "no puedes comparar un saque de Isner con el de la Halep. Hay diferencias físicas, es una cuestión obvia. Pasa en todos los deportes. Hay que ser realistas".

Para Ríos, "el tenis se ha puesto muy aburrido. Es fome verlo. Ver a Sampras era aburrido. Cada vez que jugaba Sampras, lo cambiaba. Es un gallo amargo, que está ahí y que no hace nada. En cambio, Agassi tenía su onda, sus pantalones de jeans".

"En el hockey sobre hielo se agarran a combos y es el espectáculo. Yo creo que hay poco espectáculo en el tenis, hay muchas reglas. Por romper una raqueta, warning. Después, punto porque le dijo ladrón. Pero ladrón tiene muchos significados", subrayó.

Ríos contó que "en Los Ángeles le dije a un negro mother fucker. Para mí no es nada, porque no soy racista, pero a los negros les molesta y se ve feo. Pero que te saquen del partido por eso es una estupidez. Me pasó con Bernardes (un árbitro brasileño), ahí dije 'puta, negro de mierda' y me echó. Después apelé y me perdonaron, porque se dieron cuenta de que en Chile decir negro no es nada malo. De hecho, al Yogurt le digo 'negro de mierda'. Tiene varios sentidos".





Para el Chino, "el tenis está fome, no se puede decir nada, no puedes decir un garabato; que te demoras 25 segundos, que si pisas la línea… Me da lata verlo. Ver un partido de Giraldo, que aparte juega como mina, contra Lorenzi, no lo veo. Pero si es Federer con Nadal, me motivo y lo veo".

"A mí Federer me encanta, creo que es el mejor de la historia. Es un caballero. Es un hueón la raja, pero encuentro que es fome en la cancha. Fuera de la cancha, su vida debe ser otra. En la cancha, es como señora, no comete ningún error. Con raja se saca un moco. ¿Un escupito? Ni cagando", sostuvo.





Finalmente, también tuvo palabras para el nuevo presidente de la Federación de Tenis, Sergio Elías, y aseguró que "el tenis se fue a la cresta, los dirigentes hacen lo que quieren".

"Lo encuentro triste, caímos en una cuestión de que hoy en día prendes la tele y ves a Garay en juicio; el otro hueón car’e raja de Chang. Después, Jadue en Miami tirándose las bolas. Ahora Elías es presidente después de lo que pasó en Iquique. Entonces, estábamos acostumbrados a eso; elegimos a los que no hay que elegir", concluyó.